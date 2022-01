Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento Ue aveva 65 anni (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen – È Morto David Sassoli: il presidente del Parlamento europeo è deceduto all’1.15 di questa notte, a 65 anni, a causa di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Era ricoverato dal 26 dicembre scorso nel centro oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone. A dare la notizia del decesso il suo portavoce, Roberto Cuillo, con un post su Twitter. Nelle prossime ore si sapranno la data e il luogo del funerale. Morto a 65 anni David Sassoli (Pd), presidente del Parlamento Ue Lo scorso dicembre Sassoli aveva annunciato l’intenzione di non ricandidarsi alla guida del Parlamento europeo. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen – È: ildeleuropeo è deceduto all’1.15 di questa notte, a 65, a causa di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Era ricoverato dal 26 dicembre scorso nel centro oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone. A dare la notizia del decesso il suo portavoce, Roberto Cuillo, con un post su Twitter. Nelle prossime ore si sapranno la data e il luogo del funerale.a 65(Pd),delUe Lo scorso dicembreannunciato l’intenzione di non ricandidarsi alla guida deleuropeo. ...

euronewsit : È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disf… - Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - RaiNews : David Sassoli è morto nella notte, dal 26 dicembre era ricoverato per il sopraggiungere di una grave complicanza do… - Stefaniaugo77 : RT @LaStampa: Morto David Sassoli, così spiegò la sua malattia e ringraziava i medici: 'Spero di riabbracciarvi' - riccardoliguori : Morto David Sassoli. Una vita tra il giornalismo e la politica con la passione per l'Europa. E l'impegno a cambiarl… -