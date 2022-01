Morte Sassoli | l' omaggio alla Camera con un minuto di silenzio e lunghissimo applauso

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime cordoglio per la morte di David #Sassoli: uomo delle istituzioni… - fattoquotidiano : David Sassoli, i deliri complottisti dei no vax dopo la morte del presidente del Parlamento Ue. Ma da 10 anni si cu… - chedisagio : Prima di essere ricoverato ad Aviano, il @EP_President David Sassoli registrò un messaggio di auguri natalizi. Rias… - Sergy123456 : RT @vonderleyen: Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appassio… - Maxxx54785910 : RT @DelpapaMax: Sarà difficilissimo soffocare la morte di Sassoli, che piaccia o meno aveva assunto il siero e si era ritrovato il sistema… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Sassoli

"Sono profondamente rattristata dalladi un grande europeo e italiano. Davidè stato un giornalista appassionato, uno straordinario presidente del Parlamento europeo e soprattutto un caro amico", ha scritto in un tweet in ..."La scomparsa inattesa e prematura di Davidmi addolora profondamente. La suaapre un vuoto nelle file di coloro che hanno creduto e costruito un'Europa di pace al servizio dei ...La Comunità di Sant’Egidio si stringe attorno alla famiglia di David Sassoli e lo ricorda come un uomo leale, per cui l’essenza della politica è lavorare per il bene comune e non solo per quelli della ...«Politico appassionato, David Sassoli è stato fautore dell’Europa del dialogo e ha combattuto perché l’Unione potesse effettivamente aprirsi al Mediterraneo, affrontandone le mille problematiche. Uomo ...