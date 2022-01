LIVE Snowboard | PSL Bad Gastein 2022 in DIRETTA | l’Italia non partecipa alla gara

Leggi su oasport

(Di martedì 11 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.35 Cari amici di OA Sport, la nostranon si svolgerà. Il motivo?non parteciperàodierna, che è stata disertata in blocco dagli azzurri. La causa non è ancora stata comunicata ufficialmente dFISI, anche se non è difficile indovinarla. Buongiorno e benvenutidello slalom parallelo di Bad, valido per la Coppa del Mondo di. Va in scena il secondo appuntamento stagionale per quanto riguarda la specialità non olimpica, dopo la prova di dicembre in quel di Bannoye. In Austria appuntamento ormai classico, dove in passato non sono assolutamente mancate le ...