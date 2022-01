“Kean da retrocessione” | Juve | Tancredi Palmeri stronca il bianconero

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)continua a deludere e lanon brilla con lui in attacco: la mazzata diin diretta a SerieANewsTV Quattro gol in ventidue presenze stagionali: un bottino troppo grigio per essere l’attaccante chiamato a rinforzare un reparto offensivo, fresco orfano di Cristiano Ronaldo. Lo sa bene lantus, che in MoiseQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.