Katy Perry torna mora nel video When I'm Gone (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo il flop di Smile Katy Perry il mese scorso è tornata con un bel pezzo dance, When I'm Gone. Questa collaborazione con Alesso è tutto quello di cui avevamo bisogno, del sano pop danzereccio, orecchiabile e con un ritornello che riesci a canticchiare dopo mezzo ascolto. Nonostante il singolo sia più che valido sta salendo a fatica su iTunes USA (adesso si trova alla 70esima posizione). Oggi però è uscito il video musicale di When I'm Gone e speriamo che questo faccia scattare una scalata della canzone. La clip è allo stesso livello del brano. Cambi d'abito, coreografie, effetti speciali e finalmente il ritorno al castano, anche solamente per quest'ultimo motivo dovremmo tutti regalare una decina di visualizzazioni a Katy ...

Katy Perry è tornata: ecco il singolo esplosivo con Alesso When I'm gone è il nuovo singolo della popstar mondiale Katy Perry, in collaborazione con l'iconico deejay e producer svedese Alesso.

