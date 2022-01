Incendio in una raffineria Eni a Gela. Il boato e poi le fiamme, scattato il piano di emergenza (Di martedì 11 gennaio 2022) Un Incendio è divampato nella raffineria Eni di Gela, la situazione ha fatto si che scattasse il piano di emergenza generale previsto in questi casi. Al momento sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. La raffineria fa parte del polo petrolchimico di Gela, un complesso industriale di raffinazione, trasformazione e stoccaggio degli idrocarburi attivo sul territorio dal 1963. L’impianto era stato voluto per iniziativa di Enrico Mattei e realizzato dall’ANIC- azienda nazionale idrogenazione combustibili, a seguito del completamento della dismissione di parte degli impianti produttivi Eni ha avviato una riconversione industriale in bioraffineria e altre attività da fonti rinnovabili. Incendio alla ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 gennaio 2022) Unè divampato nellaEni di, la situazione ha fatto si che scattasse ildigenerale previsto in questi casi. Al momento sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Lafa parte del polo petrolchimico di, un complesso industriale di raffinazione, trasformazione e stoccaggio degli idrocarburi attivo sul territorio dal 1963. L’impianto era stato voluto per iniziativa di Enrico Mattei e realizzato dall’ANIC- azienda nazionale idrogenazione combustibili, a seguito del completamento della dismissione di parte degli impianti produttivi Eni ha avviato una riconversione industriale in bioe altre attività da fonti rinnovabili.alla ...

Advertising

emergenzavvf : Fiamme sotto controllo dopo una notte di lavoro, #vigilidelfuoco di Ascoli, Ancona e Macerata in azione a S. Benede… - romaebraica : Oggi è una ricorrenza chiamata 'Moed di Piombo' (2 di Shevat) in ricordo del cielo plumbeo da cui un forte acquazzo… - VinSenzatela : @ValerioMinnella @passantedimezzo Forse una serie di esplosioni simultanee e abbastanza potenti potrebbe spegnere l… - StampaSavona : Spotorno: incendio di una baracca, una persona ferita - MDiretta : Incendio mansarda nella notte a Milazzo, vigili del fuoco in azione [FOTO] I Vigili del fuoco del Comando Provincia… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio una Baracca in fiamme a Spotorno, soccorsi mobilitati fotogallery Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, dopo un forte boato è divampato un incendio a Spotorno tra via dei Pini e via Siaggia. Secondo le prime informazioni a prendere fuoco è stata una ...

La Grande Dinastia dei Paperi: per chi l'ha visto e per chi non c'era ... diversamente, potesse essere la scintilla da cui sarebbe tornato a divampare l'incendio della ... l'idea di avere tutte le storie di Carl Barks riunite in un'unica collana cronologica era una sirena ...

Incendio a Caronno Pertusella, fiamme in una fabbrica MilanoToday.it Incendio nel campo profughi rohingya a Cox's Bazar, "garantire la protezione ai bambini" L'impegno di Unicef. Sheldon Yett: "L’incendio ha bruciato 300 rifugi e ne ha danneggiati altri 500. Danneggiati due centri di apprendimento sostenuti dall'Unicef per i bambini rifugiati rohingya e qu ...

Baracca in fiamme a Spotorno, soccorsi mobilitati Spotorno. Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, dopo un forte boato è divampato un incendio a Spotorno in via dei Pini. A prendere fuoco è stata una baracca che ha causato molto fumo che si è ...

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, dopo un forte boato è divampato una Spotorno tra via dei Pini e via Siaggia. Secondo le prime informazioni a prendere fuoco è stata...... diversamente, potesse essere la scintilla da cui sarebbe tornato a divampare l'della ... l'idea di avere tutte le storie di Carl Barks riunite in un'unica collana cronologica erasirena ...L'impegno di Unicef. Sheldon Yett: "L’incendio ha bruciato 300 rifugi e ne ha danneggiati altri 500. Danneggiati due centri di apprendimento sostenuti dall'Unicef per i bambini rifugiati rohingya e qu ...Spotorno. Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, dopo un forte boato è divampato un incendio a Spotorno in via dei Pini. A prendere fuoco è stata una baracca che ha causato molto fumo che si è ...