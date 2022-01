È morto David Sassoli | a novembre aveva parlato della sua malattia

(Di martedì 11 gennaio 2022) È. È la notizia che riempie di tristezza l'11 gennaio 2022. Il presidente del Parlamento Europeo si è spento a 66 anni. Era nato a Firenze il 30 maggio del 1956, ma era soprattutto una figura particolarmente apprezzata dagli italiani che prima di conoscerlo come politico lono visto entrare nelle proprie case con una significativa esperienza da giornalista. La notiziascomparsa diè arrivata nella notte. Poche ore prima era stata diffusa la notizia di un ricovero a causa di quelle che erano state delle complicazioni relative ad una disfunzione del sistema immunitario., come riportato da un Tweet del suo portavoce Roberto Cuillo, si è spento ad Aviano. Si trovava nel centro oncologico ...

Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - euronewsit : È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disf… - ilpost : È morto David Sassoli

Bandiere dell'Unione europea a mezz'asta presso gli edifici delle istituzioni europee a Bruxelles in segno di lutto per la morte del presidente del Parlamento UeSassoli. Nella sede dell'Europarlamento nella capitale belga le bandiere a sfondo blu con le 27 stelle dorate sventolano a mezz'asta dalle 8.30 di questa mattina. Poco dopo anche la Commissione ...Non ce l'ha fatta,Sassoli. Il presidente del Parlamento europeo, ricoverato dal 26 dicembre per una grave forma di disfunzione del sistema immunitario, èall'1.15 della notte, a 65 anni. Si trovava nel ...Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, esprime il suo cordoglio per la morte di David Sassoli: "Profondo cordoglio e tanta commozione per la scomparsa di David Sassoli. L'Italia perde un ...