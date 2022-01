Divampano le fiamme nella stanza di un appartamento | tanta paura nella notte

(Di martedì 11 gennaio 2022) ANCONA -di. I vigili del fuoco sono intervenutiin via Scrima ad Ancona per un incendio sviluppatosi in unadi unposto al piano rialzato di una palazzina. ...

Advertising

AntennaSud : Lecce, fiamme divampano in abitazione: paura per una famiglia - benedettiangio : Fiamme divampano nella storica macelleria: edificio inagibile - TuttoQuaNews : RT @GdB_it: Fiamme divampano nella storica macelleria: edificio inagibile - GdB_it : Fiamme divampano nella storica macelleria: edificio inagibile -

Ultime Notizie dalla rete : Divampano fiamme

La squadra di Ancona intervenuta con un'autobotte ed un mezzo 4x4 ha provveduto a spegnere le, che grazie all'utilizzo della termocamera erano state circoscritte alla sola stanza da letto. Lo ...Link Sponsorizzato I "caschi rossi" del comando provinciale di Lecce hanno avuto la meglio sulleal termine di un intervento durato oltre un'ora. Fortunatamente, non si sono registrati feriti ...ANCONA - Notte di paura. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte in via Scrima ad Ancona per un incendio sviluppatosi in una stanza di un appartamento posto al piano rialzato di ...Un cratere infuocato che arde nel deserto del Karakum, in Turkmenistan. Questo cratere si è formato all'inizio degli Anni 70, quando il terreno è crollato durante una trivellazione sovietica Secondo q ...