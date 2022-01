Covid, Cacciari si fa la terza dose e il web si scatena (Di martedì 11 gennaio 2022) Ha comunicato di aver fatto la terza dose del vaccino anti Covid ed ha invitato “chi può” a procedere alla vaccinazione, perché “queste sono le leggi e finché non si ha la forza di cambiarle, bisogna rispettarle”. L’annuncio odierno di Massimo Cacciari ha colto di sorpresa l’opinione pubblica italiana che, dopo averlo visto ospite negli ultimi mesi di molti talk show ad esprimere le sue posizioni critiche nei confronti di vaccini e green pass, sembra essere rimasta piuttosto colpita dalla comunicazione del filosofo. Il web non ha mancato di registrare la notizia con un misto di sarcasmo, indignazione, ironia: gli utenti hanno scritto sul tema decine di post tanto da far balzare il nome di Cacciari in testa ai trend topic del momento. “Dopo tutto quel casino che ha messo su, ora cambia idea?”, scrive ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 gennaio 2022) Ha comunicato di aver fatto ladel vaccino antied ha invitato “chi può” a procedere alla vaccinazione, perché “queste sono le leggi e finché non si ha la forza di cambiarle, bisogna rispettarle”. L’annuncio odierno di Massimoha colto di sorpresa l’opinione pubblica italiana che, dopo averlo visto ospite negli ultimi mesi di molti talk show ad esprimere le sue posizioni critiche nei confronti di vaccini e green pass, sembra essere rimasta piuttosto colpita dalla comunicazione del filosofo. Il web non ha mancato di registrare la notizia con un misto di sarcasmo, indignazione, ironia: gli utenti hanno scritto sul tema decine di post tanto da far balzare il nome diin testa ai trend topic del momento. “Dopo tutto quel casino che ha messo su, ora cambia idea?”, scrive ...

Advertising

ilgiornale : Il filosofo Massimo Cacciari, intervistato da un quotidiano veneto, non smette di scagliarsi contro le misure anti-… - roccogarramone2 : RT @strange_days_82: #Cacciari : La salute non è solo il #covid Va intesa globalmente Le #disuguaglianze stanno crescendo Sono aumentati… - qn_giorno : #Covid #Vacciso #Cacciari fa la #terzadose e invita a vaccinarsi: gogna social per il dietrofront - ontoxy : RT @goldbergvariaz: Ma #Cacciari è rimasto nella caverna di Platone e non sa o fa finta di non sapere cosa succede là fuori - goldbergvariaz : Ma #Cacciari è rimasto nella caverna di Platone e non sa o fa finta di non sapere cosa succede là fuori -