ATP Sydney 2022, Fabio Fognini e Simone Bolelli superano il turno. Una reunion in ottica Coppa Davis? (Di martedì 11 gennaio 2022) Ieri la prima vittoria in singolare dell’anno contro il tedesco Altmaier, oggi per Fabio Fognini c’è stato anche l’esordio in doppio con l’amico e storico compagno Simone Bolelli. La coppia azzurra ha superato il turno, imponendosi al super tie-break contro la coppia australiana Bouzige/Romilos con il punteggio di 6-1 5-7 10-3 dopo un’ora e un quarto di gioco. Un esordio sulla carta che doveva essere molto agevole per il duo italiano, che ha dominato il primo set e si è distratto nel secondo, finendo per vincere poi al super tie-break. Quello che conta, però, è rivedere Fognini e Bolelli giocare nuovamente insieme, ipotizzando una possibile reunion in vista dell’imminente Australian Open e che potrebbe anche incidere in chiave Coppa ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Ieri la prima vittoria in singolare dell’anno contro il tedesco Altmaier, oggi perc’è stato anche l’esordio in doppio con l’amico e storico compagno. La coppia azzurra ha superato il, imponendosi al super tie-break contro la coppia australiana Bouzige/Romilos con il punteggio di 6-1 5-7 10-3 dopo un’ora e un quarto di gioco. Un esordio sulla carta che doveva essere molto agevole per il duo italiano, che ha dominato il primo set e si è distratto nel secondo, finendo per vincere poi al super tie-break. Quello che conta, però, è rivederegiocare nuovamente insieme, ipotizzando una possibilein vista dell’imminente Australian Open e che potrebbe anche incidere in chiave...

Advertising

sportface2016 : #Atp e #Wta #Sydney 2022: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 12 gennaio con #Fognini e #Sonego - sportface2016 : #Atp #Sydney 2022: nulla da fare per #Travaglia, eliminato da #Kecmanovic - livetennisit : ATP 250 Adelaide e Sydney: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. In campo tre azzurri (LIVE) - onlyforyoureye2 : RT @cecchigia60: ATP CUP Australia - Nikoloz #Basilashvili, malore in campo a Sydney il 5 gen.2022 - Il miglior tennista georgiano termina… - marzia26282324 : RT @cecchigia60: ATP CUP Australia - Nikoloz #Basilashvili, malore in campo a Sydney il 5 gen.2022 - Il miglior tennista georgiano termina… -