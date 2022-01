Trovato morto Bob Saget | l’attore comico aveva 65 anni

(Di lunedì 10 gennaio 2022)americano Bob, 65, è statoieri in una camera del Ritz-Carlton Hotel di Orlando, in Florida. Lo ha reso noto su Twitter l’ufficio dello sceriffo della contea di Orange, allertato da una chiamata del personale dell’albergo. Gli inquirenti, arrivati sul posto, hanno constatato la morte del, i cui dettagli restano poco chiari. Non sono stati trovati segni di violenza sul corpo né tracce di droghe nella camera. “Siamo devastati nel confermare che il nostro amato Bob èoggi”, ha dichiarato la sua famiglia in una nota. “Era tutto per noi e vogliamo che sappiate quanto amava i suoi fan, esibirsi dal vivo e far ridere insieme persone di ogni ceto sociale”....

all'età di 65 anni l'attore Bob Saget, noto tra le altre cose per essere la voce narrante della serie How I Met Your Mother. Il suo corpo senza vita è statoin una camera dell'hotel Ritz ...Aveva appena iniziato un nuovo tour negli Usa, nessun segno di violenza sul corpo L'attore e comico americano Bob Saget , 65 anni, è statoieri in una camera del Ritz - Carlton Hotel di Orlando, in Florida. Lo ha reso noto su Twitter l'ufficio dello sceriffo della contea di Orange, allertato da una chiamata del personale ...Tragedia in un albergo a Velturno, in provincia di Bolzano (in Alto Adige). Un bambino di 2 anni è morto dopo essere caduto nella piscina di un albergo. Il piccolo si trovava con i genitori ...E' morto a 65 anni l’attore, comico e conduttore televisivo Bob Saget, molto noto negli Stati Uniti – e meno conosciuto in Italia – principalmente per la ...