Statali | maxipiano per la formazione nella Pa | tutti i dipendenti a scuola di digitale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Statali maxipiano

Il Messaggero

... oggi con l'età media più bassa in Italia; il via alpluriennale d'acquisto di 1.600 bus ... Il progetto della 1tratta, per un costo di 92 mln, è stato finanziato con risorse, regionali ...... oggi con l'età media più bassa in Italia; il via alpluriennale d'acquisto di 1.600 bus ... Il progetto della 1tratta, per un costo di 92 mln, è stato finanziato con risorse, regionali ...Presentato ««Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese»», un programma straordinario di formazione e aggiornamento rivolto ai 3,2 milioni di statali. Il ministro Brunetta: «In 5 a ...