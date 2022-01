Sport in tv oggi (lunedì 10 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di lunedì 10 gennaio 2022) oggi, lunedì 10 gennaio 2021, saranno di scena diversi Sport: il tennis con qualificazioni degli Australian Open e tornei ATP e WTA a Sydney ed Adelaide II, il calcio con Serie A, FA Cup, LaLiga e Coppa d’Africa, il basket con la NBA, i motori con il rally Dakar. programma Sport IN TV oggi (LUNEDI 10 gennaio) 00.00 Tennis, Qualificazioni Australian Open – EuroSport Player, discovery+(Pellegrino-Lestienne 3° match; Fabbiano-Seyboth Wild, Giustino-Kubler e Baldi-Albot 5° match) 00.00 Tennis, Qualificazioni Australian Open – EuroSport Player, discovery+ (Di Sarra-Dart 2° match; Stefanini-Govortsova e Cocciaretto-Arruabarrena 4° match; Bronzetti-Hesse 6° match) 00.30 Tennis, ATP 250 Adelaide II – dalle 05.30 su ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022)102021, saranno di scena diversi: il tennis con qualificazioni degli Australian Open e tornei ATP e WTA a Sydney ed Adelaide II, il calcio con Serie A, FA Cup, LaLiga e Coppa d’Africa, il basket con la NBA, i motori con il rally Dakar.IN TV(LUNEDI 10) 00.00 Tennis, Qualificazioni Australian Open – EuroPlayer, discovery+(Pellegrino-Lestienne 3° match; Fabbiano-Seyboth Wild, Giustino-Kubler e Baldi-Albot 5° match) 00.00 Tennis, Qualificazioni Australian Open – EuroPlayer, discovery+ (Di Sarra-Dart 2° match; Stefanini-Govortsova e Cocciaretto-Arruabarrena 4° match; Bronzetti-Hesse 6° match) 00.30 Tennis, ATP 250 Adelaide II – dalle 05.30 su ...

Advertising

SkySport : Djokovic, le news di oggi 9 gennaio: domani la sentenza dall'Australia #SkySport #SkyTennis #Tennis #Djokovic… - raffaellapaita : 'La scuola calcio non ammette le bambine' le era stato detto ma la piccola Clementina a 8 anni non si è arresa. Ogg… - fanpage : Il caso #Djokovic in Australia si arricchisce di nuovi particolari, il padre ne fa quasi una questione identitaria:… - FinoGinofino : RT @CGzibordi: come mai le TV USA mentono sempre (e quelle italiane le seguono a ruota) sul Covid ? PERCHE' MENTONO SU TUTTO! NBC oggi:… - Skilli13 : RT @CGzibordi: come mai le TV USA mentono sempre (e quelle italiane le seguono a ruota) sul Covid ? PERCHE' MENTONO SU TUTTO! NBC oggi:… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport oggi Sport in tv oggi (domenica 9 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming OA Sport Sbarca a Milano Tifosy, il crowdfunding sportivo inglese dal cuore italiano Il 22 dicembre scorso è stata autorizzata da Consob e Banca d'Italia Tifosy sim, società controllata dalla piattaforma inglese di ...

Serie A risultati e classifica Il Secondo turno del girone di ritorno sancisce l’Inter capolista. I nerazzurri hanno battuto la Lazio 2-0. La squadra di Simone Inzaghi, con una gara in meno si riprende la testa alla classifica a+1 ...

Il 22 dicembre scorso è stata autorizzata da Consob e Banca d'Italia Tifosy sim, società controllata dalla piattaforma inglese di ...Il Secondo turno del girone di ritorno sancisce l’Inter capolista. I nerazzurri hanno battuto la Lazio 2-0. La squadra di Simone Inzaghi, con una gara in meno si riprende la testa alla classifica a+1 ...