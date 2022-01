Shevchenko in bilico, il Genoa pensa già ai sostituti: i due candidati (Di martedì 11 gennaio 2022) Lo scarso rendimento del Genoa potrebbe condannare Andriy Shevchenko all’esonero. Il vertice, avvenuto quest’oggi tra la società e la dirigenza ha espresso il verdetto più severo per l’allenatore ucraino. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ex campione del Milan, molto probabilmente, accompagnerà la squadra in quella che potrebbe essere la sua ultima panchina in rossoblu, proprio contro i rossoneri in Coppa Italia. La proprietà americana si è presa del tempo per decidere definitivamente. Intanto, si fanno avanti i nomi di Davide Ballardini e Rolando Maran, entrambi sotto contratto con il Genoa. Shevchenko, Ballardini, Maran POTREBBE INTERESSARTI: Un giocatore rossonero sondato da 4 club di Serie A: la sua volontà è chiara! Leggi su rompipallone (Di martedì 11 gennaio 2022) Lo scarso rendimento delpotrebbe condannare Andriyall’esonero. Il vertice, avvenuto quest’oggi tra la società e la dirigenza ha espresso il verdetto più severo per l’allenatore ucraino. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ex campione del Milan, molto probabilmente, accompagnerà la squadra in quella che potrebbe essere la sua ultima panchina in rossoblu, proprio contro i rossoneri in Coppa Italia. La proprietà americana si è presa del tempo per decidere definitivamente. Intanto, si fanno avanti i nomi di Davide Ballardini e Rolando Maran, entrambi sotto contratto con il, Ballardini, Maran POTREBBE INTERESSARTI: Un giocatore rossonero sondato da 4 club di Serie A: la sua volontà è chiara!

