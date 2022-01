Scott Pilgrim diventa una serie animata per Netflix | dai produttori di Umbrella Academy

Advertising

fumettologica : Una serie animata di Netflix ispirata a “Scott Pilgrim” - Screenweek : @NetflixIT e Universal Content Productions stanno sviluppando una serie animata basata sul romanzo a fumetti di… - harry_james : @NetflixIT e Universal Content Productions stanno sviluppando una serie animata basata sul romanzo a fumetti di… - misakincel : @namiIand COMO SCOTT PILGRIM NO ME LA CONTES - mimimatchamoo : Serie anime di Scott Pilgrim prodotta da Netflix? STO VOLANDO RAGAAAAAAAA ? -

Ultime Notizie dalla rete : Scott Pilgrim

1 ora fa Una nuova produzione targata Netflix è in lavorazione per portare sulla piattaforma la nuova serie animata, adattamento del fumetto canadese,. Bryan Lee O'Malley , creatore della graphic novel originale da cui è tratto anche il noto filmvs. the World , sarà anche autore della sceneggiatura e produttore ...Netflix e Universal Content Productions stanno sviluppando una serie animata basata sul romanzo a fumetti direalizzato da Bryan Lee O'Malley. L'animazione verrà curata dallo studio giapponese Science SARUIf the series gets the green light, animation would be done by the animation studio Science Saru, which produced two shorts for the Star Wars: Visions anime anthology released in September. The ...Netflix e UCP, divisione di Universal Studio Group, stanno sviluppando una serie animata ispirata a "Scott Pilgrim" di Brian Lee O’Malley.