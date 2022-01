Robert Trajkovich | il presunto omicida conosceva la vittima 17enne Il pm chiederà la custodia cautelare in carcere

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Proseguono le indagini sull’omicidio di, il 17 enne strangolato nel sottoscala di un affittacamere a Trieste la notte tra il 7 e l’8 gennaio. Nuovi testimoni sono stai ascoltati dalle forze dell’ordine: molti sono amici dellae del, un 21enne che lavora come cuoco. Dalle indagini, e dalle parole rilasciate dalla madre al Corriere della Sera, è emerso infatti che sino e secondo le prime testimonianze erano molto amici. “Era come un figlio per noi“, ha detto al Corriere la donna di origini libanesi dopo aver testimoniato ai carabinieri di Trieste. Con lei il marito, di origini marocchine, che ha dichiarato: “Mi dispiace per il ragazzo e i suoi familiari”. La famiglia risiede da tempo a Trieste, come la famiglia serba della ...

Sono questi i termini della vicenda che ha portato alla morte di, il 17enne strozzato con un cordino nel sottoscala di un palazzo di via Rittmayer 13 a Trieste., venerdì, è ...è stato trovato cadavere nell'androne di un ostello della gioventù in un palazzo della centrale via Rittmeyer a Trieste, dove alloggiava la sua nuova ragazza con cui si era dato ...Robert Trajkovic, il 17enne ucciso a Trieste due notti fa, è stato ammazzato per gelosia. L’ex ragazzo si trovava con la giovane, quindi è sceso, gli sarebbe andato incontro e l’avrebbe strangolato. M ...Convalida del fermo di Alì Kashim. Infine oggi, 10 gennaio, il magistrato chiederà al Gip la convalida del fermo di Alì Kashim «Era come un figlio per noi, non riesco a capire, non posso, è una cosa.» ...