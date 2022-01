Rasputin e i Romanov | carisma e misticismo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Nel 1905 la famiglia imperiale russa e l’intero “impero più grande del mondo” hanno visto tempo migliori, e la situazione non può che precipitare ulteriormente nello stretto giro di due lustri. L’umiliante sconfitta con il Giappone per il controllo delle strategiche Manciuria e Corea all’esterno, e la rivoluzione interna dello stesso anno hanno aperto delle ferite destinate ad incancrenirsi e a peggiorare con sistematica drammaticità.e i: uno zar debole e un Impero allo sbando Lo zar Nicola II, “Nicola il pacifico” per i suoi sostenitori, “Nicola il vile” secondo i bolscevichi, si è ritrovato giovane – 26 anni – alla guida dell’Impero, e pare più interessato alla vita privata lontano dalla corte con la consorte Alice d’Assia e del Reno, poi Aleksandra Fedorovna dopo il passaggio alla fede ortodossa, che alla gestione del ...