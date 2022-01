Ranking Atp aggiornato a lunedì 10 gennaio | Sinner fuori dalla top 10 | Nadal numero 5

(Di lunedì 10 gennaio 2022) IlAtp102022, dopo l’Atp Cup e i primi tornei sul cemento australiano. Exploit di Felix Auger-Aliassime a discapito di Jannik; il nordamericano, trascinatore al fianco di Denis Shapovalov del Canada trionfante, ha inanellato successi e punti importanti per la classifica generale. Uscita invece ai gironi per l’azzurrino, momentaneamentedai primi 10 giocatori al mondo. Stabilmente in compagnia dei migliori del circuito, invece, Matteo Berrettini. Novak Djokovic, sebbene non abbia partecipato all’Atp Cup, difende senza troppi problemi il primato in classifica; Daniil Medvedev, però, sempre più vicino al campione serbo. Attenzione, inoltre, al sorpasso di Rafaelai danni di Andrey Rublev, dopo il successo a ...

Advertising

Barbaga3Gaetano : RT @paoloangeloRF: Il primo ranking ATP del 2022 - Bruno79577450 : RT @lorenzofares: I best ranking del #tennis italiano al #10gennaio 7 #Berrettini ???? 4568 190 #Agamenone ???? 350 199 #Cobolli ???? 326 306 #… - zappooo_ : RT @lorenzofares: I best ranking del #tennis italiano al #10gennaio 7 #Berrettini ???? 4568 190 #Agamenone ???? 350 199 #Cobolli ???? 326 306 #… - BroginiAlessio : RT @FiorinoLuca: Le variazioni più significative nel ranking ATP dopo la prima settimana: N°75 Maxime Cressy ???? (+37) N°74 Alex Molcan ????… - FiorinoLuca : Le variazioni più significative nel ranking ATP dopo la prima settimana: N°75 Maxime Cressy ???? (+37) N°74 Alex Mol… -

Ultime Notizie dalla rete : Ranking Atp

...numero 1 del mondo per la prima volta il 4 luglio 2011 e al suo quinto periodo in cima al, ... mentre il trionfo del Canada inCup proietta per la prima volta sulla nona poltrona il Next Gen ...... n.36e settimo favorito del seeding, che aveva visto cambiare all'ultimo momento il suo avversario (era stato sorteggiato contro l'australiano Nick Kyrgios, n.114 del, in gara con una ...Dopo Lorenzo Sonego, anche Fabio Fognini avanza al secondo turno nel "Sydney Tennis Classic", torneo Atp 250 con un montepremi di 521.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Olympi ...Dopo l'ATP Cup 2022 di tennis è stato rilasciato stamane il nuovo ranking ATP e Jannik Sinner è sceso al numero 11 della classifica mondiale: oggi, lunedì 10 gennaio, con 3390 punti, l'azzurro si piaz ...