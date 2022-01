LIVE Fognini-Altmaier, ATP Sydney 2022 in DIRETTA: forfait Kyrgios, entra il tedesco al suo posto (Di lunedì 10 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:41 Altmaier è noto al pubblico italiano perché, nel 2020, sconfisse Matteo Berrettini al terzo turno del Roland Garros, dando inizio a uno dei momenti più difficili della carriera del romano. Nel 2021 ha vinto tre Challenger, a Braunschweig, a Luedenscheid e a Puerto Vallarta, e ha raggiunto due semifinali ATP 250, a Umago e a Kitzbuhel. 08:38 Altmaier aveva iniziato la stagione perdendo al primo turno nelle qualificazioni di Adelaide 1 con il brasiliano Thiago Monteiro. Qui a Sydney aveva superato il greco Michail Pervolarakis e poi era stato sconfitto dall’argentino Sebastian Baez, prima di essere ripescato come lucky loser. 08:35 Andiamo dunque a iniziare quello che diventerà il racconto di un primo confronto tra Fognini e ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:41è noto al pubblico italiano perché, nel 2020, sconfisse Matteo Berrettini al terzo turno del Roland Garros, dando inizio a uno dei momenti più difficili della carriera del romano. Nel 2021 ha vinto tre Challenger, a Braunschweig, a Luedenscheid e a Puerto Vallarta, e ha raggiunto due semifinali ATP 250, a Umago e a Kitzbuhel. 08:38aveva iniziato la stagione perdendo al primo turno nelle qualificazioni di Adelaide 1 con il brasiliano Thiago Monteiro. Qui aaveva superato il greco Michail Pervolarakis e poi era stato sconfitto dall’argentino Sebastian Baez, prima di essere ripescato come lucky loser. 08:35 Andiamo dunque a iniziare quello che diventerà il racconto di un primo confronto trae ...

