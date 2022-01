Il sotto giacca più chic direttamente dagli anni Settanta

Leggi su iodonna

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Nell’andirivieni di tendenze del momento, ci sono alcuni basici che non possono mancare nel guardaroba. Tra questi: il lupetto in maglia, quel capo di abbigliamento che non conosce stagioni. Più leggero del dolcevita ma comunque coprente, si presta a infiniti outfit. E la buona notizia è che nel 2022 ritorna in vecchie/nuove vesti, senza perdere la sua eleganza imprescindibile. Il lupetto a fiori protagonista della sfilata Victoria Beckham Resort 2022 (Photo: Imaxtree). Leggi anche › La maglia dolcevita regina d’inverno. E una principessa ci dice come indossarla Dove l’abbiamo visto Caratterizzato da un collo che arriva a metà altezza della gola, non risvoltato, in tessuto lycra, maglia o mesh, effetto seconda pelle. Questo l’identikit del lupetto originale, che prende il suo ...