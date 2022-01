FitWeb | lezioni per tutti per crescere con pane e sport

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 10 gennaio 2022) di Giuseppina Capobianco, Vittoria Lamberti, Chiara Monaco, Giulia Noschese– the Fitness Network non è un semplice studio, ma un’idea, un progetto un qualcosa che và ed andrà oltre. Allenarsi dove si vuole seguendo le, rassodare e tonificare seguendo i loro workout basati sul corpo libero e con i piccoli attrezzi, tutto questo ed altro ancora è la fitness boutique, che da marzo 2020, offre ai suoi iscritti allenamenti all’avanguardia basandosi sul principio che l’attività motoria aiuti non solo l’aspetto estetico, ma anche quello funzionale. Chi siete e dove vi trovate? “Siamo Massimiliano e Oreste fondatori di, lavoriamo nel mondo del fitness da ormai 20 anni dopo aver ricevuto la laurea in scienze motorie. Abbiamo ideatopensando a un vero e proprio fitness ...