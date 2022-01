Draghi rinuncia al Quirinale?

(Di lunedì 10 gennaio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/01/.mp4 È vero o non è vero? Lo scopriremo solo stasera (forse) quando Mariosi siederà di fronte ai cronisti per la tanto attesa conferenza stampa dopo l’introduzione dell’obbligo vaccinale. Fatto sta che da qualche ora si rincorrono le voci che vorrebbero prossimo il “passo di lato” del premier nella corsa al. Possibile? Possibile che dopo la sostanziale auto-candidatura di Natale sia arrivato a tanto?e il possibile passo di lato sulA sostenerlo, oltre alle voci raccolte da Dagospia, anche il direttore del Giornale Augusto Minzolini: “Tra la pandemia che non dà tregua e i tanti punti interrogativi che ogni giorno si aggiungono sull’economia – scrive il direttore oggi – Mario...

... Mariomediterebbe - il condizionale è d'obbligo - di rinunciare al Colle. Almeno è il proposito che avrebbe confidato ad uno dei suoi ministri più fidati. Dovrebbe essere una...La corsa al Quirinale aspetta la decisione di Marioper entrare nel vivo. Le ultime indiscrezioni parlano di una possibiledel premier a partecipare alla corsa per il Colle.potrebbe comunicarlo già oggi, lunedì 10 gennaio, nel corso della conferenza stampa organizzata per presentare l'ultimo decreto ...“Draghi non deve rinunciare alla corsa al Quirinale, perchè non si è candidato. Ma deve chiedere ai partiti se ci sono le condizioni per ...Questo è il commento che va per la maggiore in queste ore dopo aver appreso non senza stupore che Mario Draghi starebbe addirittura per rinunciare alla sua candidatura al Quirinale. Tanto più che stam ...