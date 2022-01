DR Automobiles | crescita del 140% nel 2021

(Di lunedì 10 gennaio 2022) DRha archiviato in grande. Con 829 immatricolazioni di dicembre ha chiuso lo scorso anno con 8.380 auto vendute con i Marchi tra DR ed EVO. La, in controtendenza col mercato,...

Advertising

infoiteconomia : DR Automobiles Groupe: sarà un 2022 di ulteriore crescita -

Ultime Notizie dalla rete : Automobiles crescita

La, in controtendenza col mercato, è stata del 140% rispetto al 2020 e del 120% rispetto al 2019. DRGroupe conta più di 200 punti vendita in tutta Italia ed oltre 250 centri ......ha dunque finito per favorire i marchi del gruppo nato dalla fusione di Fiat Chryslere ... La Citroën C4 Cactus, a sua volta, ha avuto unadel 179 per cento nelle vendite dirette ...Oggi DR Automobiles Groupe conta più di 200 dealer in tutta Italia ed oltre 250 centri di assistenza, con una copertura molto capillare del mercato ma destinata a crescere nel corso del prossimo anno.Oggi DR Automobiles Groupe conta più di 200 dealer in tutta Italia e oltre 250 centri di assistenza, con una copertura molto capillare del mercato. Destinata a crescere ancora nei prossimi mesi. 'E' s ...