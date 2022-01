Classifica ATP, Jannik Sinner esce dalla top 10 ma lunedì 17 rientrerà superando Hurkacz! La spiegazione (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo l’ATP Cup 2022 di tennis è stato rilasciato stamane il nuovo ranking ATP e Jannik Sinner è sceso al numero 11 della Classifica mondiale: oggi, lunedì 10 gennaio, con 3390 punti, l’azzurro si piazza all’11° posto, scavalcato dal canadese Felix Auger-Aliassime, ora 9° a quota 3653. L’azzurro però sa già che giocherà gli Australian Open da numero 10 del mondo, in quanto lunedì 17 scavalcherà il polacco Hubert Hurkacz, oggi 10° con 3636 punti. In questa settimana che precede il primo Slam stagionale, infatti, nessuno dei due sarà in campo e si può prevedere con certezza quale sarà la situazione tra sette giorni. L’italiano infatti non scarterà punti e quindi non ne recupererà, restando fermo a quota 3390, mentre il polacco perderà i 250 punti della vittoria di Delray Beach 2021 ed i 90 della ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo l’ATP Cup 2022 di tennis è stato rilasciato stamane il nuovo ranking ATP eè sceso al numero 11 dellamondiale: oggi,10 gennaio, con 3390 punti, l’azzurro si piazza all’11° posto, scavalcato dal canadese Felix Auger-Aliassime, ora 9° a quota 3653. L’azzurro però sa già che giocherà gli Australian Open da numero 10 del mondo, in quanto17 scavalcherà il polacco Hubert Hurkacz, oggi 10° con 3636 punti. In questa settimana che precede il primo Slam stagionale, infatti, nessuno dei due sarà in campo e si può prevedere con certezza quale sarà la situazione tra sette giorni. L’italiano infatti non scarterà punti e quindi non ne recupererà, restando fermo a quota 3390, mentre il polacco perderà i 250 punti della vittoria di Delray Beach 2021 ed i 90 della ...

