Calcio: Galatasaray, è divorzio con Fatih Terim - Turchia, Terim non è più l'allenatore del Galatasaray: La società turca ha reso noto di aver rescisso consensual… - Calcio: Turchia; Terim e il Galatasaray si separano - Terim e il Galatasaray si separano Rescissione 'di comune accordo' con il tecnico che lascia la squadra al 12° posto in c…

Terim, nella passata stagione, era riuscito a condurre ilfino al secondo posto finale e in carriera ha firmato 8 dei 22 campionati vinti dal club turco oltre alla storica Coppa Uefa del ...L'allenatore Fatih Terim e il club di Istanbul si separano di comune accordo. Ilsi separato di comune accordo I vicecampioni della scorsa stagione sono attualmente solo 12esimi nella Super Lig, a 22 punti dal leader Trabzonspor. Sabato hanno perso contro il modesto ...Svolta a Istanbul Si separano le strade del Galatasaray e di Fatih Terim che "da oggi non continuerà nel suo ruolo attuale", come ha scritto il club giallorosso sul proprio account Twitter, senza ult ...Le dimissioni erano nell'aria e sono arrivate, l'Imperatore non è più l'allenatore del club turco che ha allenato a più riprese, quattro per la ...