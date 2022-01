Altra tegola per Allegri, un centrocampista è positivo al Covid! (Di lunedì 10 gennaio 2022) Altra tegola per Allegri, se così si può definire la positività al Covid di Aaron Ramsey, di fatto i bianconeri che avevano comunque praticamente già messo fuori rosa il gallese. L’ex Arsenal ha vissuto un’avventura totalmente deludente all’ombra dell’Allianz Stadium. Condita da tanta panchina e molteplici infortuni e pochissime soddisfazioni, aggravata ora dalla positività al Covid. Ramsey Juventus CovidIl comunicato della Juventus -Juventus: “Juventus Football Club comunica che è emersa la positività al Covid 19 di Aaron Ramsey. Il calciatore è già stato posto in isolamento”. Leggi su rompipallone (Di lunedì 10 gennaio 2022)per, se così si può definire la positività al Covid di Aaron Ramsey, di fatto i bianconeri che avevano comunque praticamente già messo fuori rosa il gallese. L’ex Arsenal ha vissuto un’avventura totalmente deludente all’ombra dell’Allianz Stadium. Condita da tanta panchina e molteplici infortuni e pochissime soddisfazioni, aggravata ora dalla positività al Covid. Ramsey Juventus CovidIl comunicato della Juventus -Juventus: “Juventus Football Club comunica che è emersa la positività al Covid 19 di Aaron Ramsey. Il calciatore è già stato posto in isolamento”.

