Alexa ci ascolta? Ecco come fare a cancellare i dati quando vogliamo resettarla (Di lunedì 10 gennaio 2022) Se siamo infastiditi dal fatto che l’assistente vocale di Google ascolti ogni nostra conversazione, allora dovremo proprio cancellare la memoria del dispositivo in modo tale che non continui a farlo. Ma come si fa? Gli assistenti vocali come Alexa possono essere utili in certi casi, mentre in altri probabilmente non ci interesserà provarlo – Computermagazine.itAmazon Alexa, assieme agli altri assistenti vocali, rientra tra quella tipologia di dispositivi portatili e che possono essere usati per chiedere determinate domande oppure registrare suoni e quant’altro in ogni momento della giornata. A tal proposito, tra l’altro, sembra che degli utenti siano rimasti infastiditi propriamente da questa pratica, tant’è che hanno deciso di trovare un modo per poter cancellare ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Se siamo infastiditi dal fatto che l’assistente vocale di Google ascolti ogni nostra conversazione, allora dovremo propriola memoria del dispositivo in modo tale che non continui a farlo. Masi fa? Gli assistenti vocalipossono essere utili in certi casi, mentre in altri probabilmente non ci interesserà provarlo – Computermagazine.itAmazon, assieme agli altri assistenti vocali, rientra tra quella tipologia di dispositivi portatili e che possono essere usati per chiedere determinate domande oppure registrare suoni e quant’altro in ogni momento della giornata. A tal proposito, tra l’altro, sembra che degli utenti siano rimasti infastiditi propriamente da questa pratica, tant’è che hanno deciso di trovare un modo per poter...

Advertising

nyu_hak : alexa ascolta gli slipknot la bacio in bocca - musicmugger : Diventare #novax comunque è come entrare in un tunnel senza fine: inizi mettendo in dubbio i vaccini e finisci con… -