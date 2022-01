Venezia-Milan 0-3, Pioli: “L’Inter è nettamente la favorita per lo scudetto” (Di domenica 9 gennaio 2022) “Siamo ancora una squadra giovane, ma mentalmente siamo più preparati e più pronti. Per vincere c’è ancora tanto da fare. Allegri ha detto bene che L’Inter è nettamente la favorita e poi ci sono Milan, Napoli, Juventus, Atalanta, Roma e Lazio più o meno dello stesso livello. Dobbiamo avere tanto entusiasmo”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, a Sky Sport al termine della vittoria netta sul campo del Venezia: “E’ la conferma che siamo tornati competitivi, poi non ci nascondiamo che per vincere manca ancora uno step. Vedremo se riusciremo a superare anche quest’ultimo tassello. Oggi era una partita più difficile di quanto non dica il risultato, siamo stati bravi noi a renderla facile. Abbiamo sfruttato bene la sosta, due partite difficili e importanti. ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) “Siamo ancora una squadra giovane, ma mentalmente siamo più preparati e più pronti. Per vincere c’è ancora tanto da fare. Allegri ha detto bene chelae poi ci sono, Napoli, Juventus, Atalanta, Roma e Lazio più o meno dello stesso livello. Dobbiamo avere tanto entusiasmo”. Lo ha detto l’allenatore del, Stefano, a Sky Sport al termine della vittoria netta sul campo del: “E’ la conferma che siamo tornati competitivi, poi non ci nascondiamo che per vincere manca ancora uno step. Vedremo se riusciremo a superare anche quest’ultimo tassello. Oggi era una partita più difficile di quanto non dica il risultato, siamo stati bravi noi a renderla facile. Abbiamo sfruttato bene la sosta, due partite difficili e importanti. ...

