Traffico Roma del 09-01-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 gennaio 2022) LuceverdeHellas colto ilè sempre regolare sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24-teramo prudenza per un incidente in città a San Giovanni in via La Spezia in prossimità di via altro incidente in via di Tor Bella Monaca all’altezza di via di Torrenova in direzione del raccordo sono possibili rallentamenti dalle 11 per l’Angelus delle 12 di Papa Francesco in piazza San Pietro si viaggia su carreggiata ridotta su piazza Giuseppe Gioachino belli a causa di lavori all’altezza del Lungotevere degli Anguillara nel pomeriggio all’OlimpicoJuventus con le modifiche alla circolazione nella zona del Foro Italico domani lunedì 10 gennaio in programma invece i lavori con chiusura notturna di Corso di Francia fino a viale maresciallo pilsudski per i dettagli di cose di altre notizie potete ...