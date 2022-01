Sci di fondo: a Schilpario Giacomo Gabrielli e Elisa Brocard trionfano nella sprint in tecnica libera (Di domenica 9 gennaio 2022) Schilpario. A poco meno di un anno di distanza, la Coppa Italia di sci di fondo è tornata a far tappa a Schilpario. L’assenza di precipitazioni nevose non ha infatti intralciato i piani di Andrea Giudici e dello Sci Club Schilpario i quali hanno sfruttato il repentino abbassamento delle temperature per preparare al meglio la Pista degli Abeti La sesta tappa della competizione nazionale ha visto protagonisti gli specialisti della sprint in tecnica libera che si sono sfidati lungo il tortuoso tracciato disegnato da Fabio Maj e che ha visto il trionfo di Giacomo Gabrielli ed Elisa Brocard. Secondo in qualificazione, il portacolori dell’Esercito ha sfruttato l’eliminazione in semifinale del compagno di ... Leggi su bergamonews (Di domenica 9 gennaio 2022). A poco meno di un anno di distanza, la Coppa Italia di sci diè tornata a far tappa a. L’assenza di precipitazioni nevose non ha infatti intralciato i piani di Andrea Giudici e dello Sci Clubi quali hanno sfruttato il repentino abbassamento delle temperature per preparare al meglio la Pista degli Abeti La sesta tappa della competizione nazionale ha visto protagonisti gli specialisti dellainche si sono sfidati lungo il tortuoso tracciato disegnato da Fabio Maj e che ha visto il trionfo died. Secondo in qualificazione, il portacolori dell’Esercito ha sfruttato l’eliminazione in semifinale del compagno di ...

