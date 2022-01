Sampdoria, è fatta per un difensore del Milan! (Di domenica 9 gennaio 2022) Andrea Conti sarà un calciatore della Sampdoria. I blucerchiati hanno chiuso per l’esterno di proprietà del Milan. A riportarlo è GianlucaDiMarzio.com ANDREA CONTI, Milan,Per l’ex Atalanta e Parma al momento è stato trovato un accordo per un prestito di sei mesi, fino a giugno. Ci saranno però degli aggiornamenti in settimana. Gli agenti, infatti, si incontreranno con la società per capire se ci sono le condizioni per trovare un intesa per un periodo più lungo visto che il suo contratto con il Milan scadrà il 30 giugno e potrebbe arrivare a parametro zero. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di domenica 9 gennaio 2022) Andrea Conti sarà un calciatore della. I blucerchiati hanno chiuso per l’esterno di proprietà del Milan. A riportarlo è GianlucaDiMarzio.com ANDREA CONTI, Milan,Per l’ex Atalanta e Parma al momento è stato trovato un accordo per un prestito di sei mesi, fino a giugno. Ci saranno però degli aggiornamenti in settimana. Gli agenti, infatti, si incontreranno con la società per capire se ci sono le condizioni per trovare un intesa per un periodo più lungo visto che il suo contratto con il Milan scadrà il 30 giugno e potrebbe arrivare a parametro zero. VINCENZO BONIELLO

