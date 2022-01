Quirinale, Salvini: Draghi non può abbandonare il governo a lavori in corso (Di domenica 9 gennaio 2022) Per Matteo Salvini il ruolo di Mario Draghi deve rimanere quello di presidente del Consiglio. 'Penso che il premier debba andare avanti a fare quello che sta facendo nel governo, non può abbandonare a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 9 gennaio 2022) Per Matteoil ruolo di Mariodeve rimanere quello di presidente del Consiglio. 'Penso che il premier debba andare avanti a fare quello che sta facendo nel, non puòa ...

