Nuvole e deboli nevicate mattutine | poi torna il sereno

(Di domenica 9 gennaio 2022) Con Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo vediamo come si concluderà la settimana e come inizierà quella nuova a Bergamo sul fronte del tempo. ANALISI GENERALE Dopo il passaggio di un veloce fronte nord-atlantico nella prima parte della giornata di Domenica il tempo andrà ulteriormente stabilizzandosi a opera dell’alta pressione delle Azzorre la quale posizionerà i suoi massimi pressori a nord dell’arco Alpino garantendo stabilità anche su tutto il bacino del Mediterraneo per gran parte della prossima settimana. Ne conseguirà un tempo soleggiato salvo la presenza di nebbienella medio-bassa pianura con valori termici nella norma in pianura e ancora sopra le medie sui rilievi e la fascia prealpina e pedemontana a partire da metà settimana. Domenica 9 gennaio 2022 Tempo Previsto: Iniziali condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte della ...

