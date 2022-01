Milan, Tonali: «Venezia? Avversario difficile. Dovremo dare tutto» (Di domenica 9 gennaio 2022) Le dichiarazioni di Sandro Tonali, prima del fischio d’inizio contro il Venezia a Milan Tv Sandro Tonali ha parlato a Milan Tv prima della sfida contro il Venezia. Le parole del centrocampista del Milan: Venezia – «Un Avversario difficile, campo diverso è sempre difficile giocare qui, ci sono già passato. Dovremo dare il 110% per portare a casa la partita e restare concentrati» COMPLIMENTI – «Sono soddisfatto ma non posso dire a che punto sono arrivato, ogni partita cambia, da Avversario ad Avversario le partite cambiano, noi dobbiamo dimostrare di stare sul pezzo» CONTINUA SU Milan NEWS 24 LE PAROLE A SKY ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Le dichiarazioni di Sandro, prima del fischio d’inizio contro ilTv Sandroha parlato aTv prima della sfida contro il. Le parole del centrocampista del– «Un, campo diverso è sempregiocare qui, ci sono già passato.il 110% per portare a casa la partita e restare concentrati» COMPLIMENTI – «Sono soddisfatto ma non posso dire a che punto sono arrivato, ogni partita cambia, daadle partite cambiano, noi dobbiamo dimostrare di stare sul pezzo» CONTINUA SUNEWS 24 LE PAROLE A SKY ...

