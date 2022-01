Juventus, quanti indisponibili per l’Inter! Gli assenti in Supercoppa (Di lunedì 10 gennaio 2022) Inter Juventus Supercoppa: Allegri in piena emergenza per la sfida di San Siro. Ecco la lunga lista degli assenti in casa bianconera Roma Juve lascia in dote tre preziosissimi punti ai bianconeri dopo l’incredibile rimonta dell’Olimpico, ma anche una pesante emergenza in vista della Supercoppa contro l’Inter. Mercoledì, a San Siro, saranno sicuramente assenti Cuadrado e de Ligt, squalificati, Bonucci e Chiesa, oltre a Danilo. Per l’esterno della Juventus si teme addirittura la rottura del crociato. Si attendono ora gli esami strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Inter: Allegri in piena emergenza per la sfida di San Siro. Ecco la lunga lista degliin casa bianconera Roma Juve lascia in dote tre preziosissimi punti ai bianconeri dopo l’incredibile rimonta dell’Olimpico, ma anche una pesante emergenza in vista dellacontro l’Inter. Mercoledì, a San Siro, saranno sicuramenteCuadrado e de Ligt, squalificati, Bonucci e Chiesa, oltre a Danilo. Per l’esterno dellasi teme addirittura la rottura del crociato. Si attendono ora gli esami strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

