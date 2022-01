Intensa nevicata su Appennino umbro - marchigiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Un'Intensa nevicata sta interessando l'Appennino umbro - marchigiano. Castelluccio di Norcia e le vette più alte della catena montuosa sono già abbondantemente imbiancate, ma la precipitazione sta ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 gennaio 2022) Un'sta interessando l'. Castelluccio di Norcia e le vette più alte della catena montuosa sono già abbondantemente imbiancate, ma la precipitazione sta ...

E' arrivata la neve tanto attesa ma gli impianti del Catria restano chiusi per un caso Covid Una nevicata ha portato 15 - 20 centimetri sul nostro comprensorio con accumuli fino a quota 700 ...da Frontone L'associazione 'La Cordata escursionismo natura' propone domani una giornata intensa con ...

Milano, previsioni del tempo: debole nevicata e gelo domenica 9 gennaio. Minime sotto zero. Domenica 9 gennaio a Milano, nelle primissime ore del mattino, potrebbero arrivare i fiocchi di neve. Una debole nevicata col rischio di gelate notturne e che si formino lastre ...

