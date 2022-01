Incendio in una palazzina a New York | ci sarebbero almeno 19 morti | 9 sarebbero bambini Le immagini

(Di domenica 9 gennaio 2022) Un vastosi è sviluppato in unaresidenziale nel Brox, uno dei distretti della città di New. Decine le persone coinvolte e secondo quanto riportato da fonti estere ciquasi 20. Ancor più drammatico, il fatto che tra le vittime cianche molti. Si tratta del secondodi questo tipo negli ultimi giorni negli Stati Uniti.nel Bronx: riportate 19 vittime, di cui 9La CNN riferisce che l’si è scatenato in un edificio situato tra al 333 East 181st Street del Bronx, a New. Impiegati oltre 200 vigili del fuoco per domare le fiamme che hanno iniziato a ...

Advertising

emergenzavvf : Fiamme sotto controllo dopo una notte di lavoro, #vigilidelfuoco di Ascoli, Ancona e Macerata in azione a S. Benede… - romaebraica : Oggi è una ricorrenza chiamata 'Moed di Piombo' (2 di Shevat) in ricordo del cielo plumbeo da cui un forte acquazzo… - lillina1966 : RT @Animal_Genocide: Aiutiamo Marcello Crescentini, la sua fabbrica è stata distrutta da un incendio. Diamogli una mano. Grazie di cuore a… - AngiolinaRuta : RT @Animal_Genocide: Aiutiamo Marcello Crescentini, la sua fabbrica è stata distrutta da un incendio. Diamogli una mano. Grazie di cuore a… - danielarom12570 : RT @Animal_Genocide: Aiutiamo Marcello Crescentini, la sua fabbrica è stata distrutta da un incendio. Diamogli una mano. Grazie di cuore a… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio una

Agenzia ANSA

' I numeri sono orribili ' , ha detto il sindaco Eric Adams inconferenza stampa, aggiungendo: '... La causa dell'non è stata immediatamente chiarita. Domenica scorsa il rogo in cui in un ...Vigili del fuoco: 'Uno dei peggiori incendi dei tempi moderni' vedi anchein un appartamento a Milano, mortadonna di 37 anni I vigili del fuoco sono arrivati per spegnere le fiamme ...Il rogo è divampato nell’abitazione di un vecchio edificio di diciannove piani e si è poi rapidamente propagato per tutto il complesso chiamato Twin Park. «E' uno degli incendi peggiori della storia r ...Più di 60 persone ferite, di cui 19 morti tra i quali 9 bambini in fin di vita in quello che le autorità hanno descritto come l'incendio più tragico della ...