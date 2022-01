Il deputato M5s Vignaroli spara con un kalashnikov in un filmato: «Indecente, si dimetta» – Il video (Di domenica 9 gennaio 2022) Il presidente della commissione ecomafie e deputato del MoVimento 5 Stelle Stefano Vignaroli ha postato (e poi cancellato) un video su Facebook in cui, al poligono di tiro, spara con il kalashnikov mentre in sottofondo si sente la canzone “Mother Russia” degli Iron Maiden. La scena gli è costata una serie di richieste di dimissioni. «Per Stefano Vignaroli ‘non c’è nulla di anomalo’ nel postare un video in cui spara con un kalashnikov. È evidente che non solo gli manca il senso dell’opportunità, ma addirittura quello della decenza, dovrebbe dimettersi», dice la deputata Silvia Fregolent, della presidenza del gruppo di Italia Viva, che spiega: «Se per il presidente della Commissione Ecomafie non è anomalo farsi ritrarre sui social ... Leggi su open.online (Di domenica 9 gennaio 2022) Il presidente della commissione ecomafie edel MoVimento 5 Stelle Stefanoha postato (e poi cancellato) unsu Facebook in cui, al poligono di tiro,con ilmentre in sottofondo si sente la canzone “Mother Russia” degli Iron Maiden. La scena gli è costata una serie di richieste di dimissioni. «Per Stefano‘non c’è nulla di anomalo’ nel postare unin cuicon un. È evidente che non solo gli manca il senso dell’opportunità, ma addirittura quello della decenza, dovrebbe dimettersi», dice la deputata Silvia Fregolent, della presidenza del gruppo di Italia Viva, che spiega: «Se per il presidente della Commissione Ecomafie non è anomalo farsi ritrarre sui social ...

