Gasperini | «Avevamo più assenze dell’Udinese Non penso allo scudetto»

(Di domenica 9 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo la roboante vittoria con l’Udinese. MOMENTO – «Per noi è stata una settimana di assoluta incertezza, non sapevamo se e quando si sarebbe giocata la partita. Credo però che alla fine sia la cosa migliore giocare. Abbiamo fatto molto bene, approcciando al meglio una partita insidiosa comunque. C’era il rischio di pensare di venire a giocare contro una squadra di ragazzini, invece se si guardano leforse nepiù noi; è una situazione così un po’ per tutte le squadre». INTER – «Sarà una sfida di alto livello. L’Inter sta facendo molto bene e noi siamo in un buon momento nonostante i due stop a fine 2021. Oggi siamo ripartiti bene, abbiamo la Coppa Italia ora, appuntamento a cui teniamo molto. Dopo penseremo ...

Advertising

napolista : #Gasperini: «Alla fine la cosa migliore è sempre giocare, avevamo più assenze dell’Udinese» A Sky: «L’Inter? Penso… - SydB1977 : C’era il rischio di pensare di venire a giocare contro una squadra di ragazzini, invece se si guardano le assenze f… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Avevamo

Calcio News 24

Commenta per primo Gian Piero, allenatore dell' Atalanta , parla ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 6 - 2 sul ... invece se si guardano le assenze forse nepiù noi; è una ...... l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky. L'... invece se si guardano le assenze forse nepiù noi ; è una situazione così un po' per tutte le ...A Sky: «L'Inter? Penso prima alla Coppa Italia. Non penso allo scudetto, voglio che i miei si misurino con la squadra che in questo momento è la migliore» ...Queste le sue parole come riprese da TMW: 'Questa partita non ha senso, come si fa a commentarla? In realtà ripeto, la società e la squadra oggi sono stati sportivamente martiri' Si dice che si vuole ...