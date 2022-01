Dybala, forte stoccata dal dirigente: “Deve guadagnarselo” (Di domenica 9 gennaio 2022) Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha parlato a DAZN, a margine del match contro la Roma, toccando il tema del rinnovo di Paulo Dybala, in scadenza a gennaio 2022, di cui i tempi si stanno sempre allungando, nonostante le voci di un accordo già trovato. Juventus Dybala Arrivabene“Abbiamo detto che ci saremo rivisti con i giocatori a febbraio. Ognuno Deve guadagnarsi il proprio posto in squadra e dimostrare di valere il valore che gli si dà. Vale per i giocatori e per i dirigenti“. Un’altra dichiarazione forte di Arrivabene, dopo quella su De Ligt e i procuratori. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di domenica 9 gennaio 2022) Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha parlato a DAZN, a margine del match contro la Roma, toccando il tema del rinnovo di Paulo, in scadenza a gennaio 2022, di cui i tempi si stanno sempre allungando, nonostante le voci di un accordo già trovato. JuventusArrivabene“Abbiamo detto che ci saremo rivisti con i giocatori a febbraio. Ognunoguadagnarsi il proprio posto in squadra e dimostrare di valere il valore che gli si dà. Vale per i giocatori e per i dirigenti“. Un’altra dichiarazionedi Arrivabene, dopo quella su De Ligt e i procuratori. Francesco Scanu

BennoCesc91 : Se è in forma #Dybala è il più forte della #SerieA Magari lo prendessimo a zero sarebbe un sogno Ed essendo un mio sogno non succederà mai - Giulio45137047 : RT @acuntrora: Paulo Dybala. Il giocatore più forte della A, in assoluto. - guglielmotim : Forte #Dybala eh...ma non puoi lasciarlo stoppare e tirare senza che nessun centrocampista gli stia addosso. I più… - Raffaella_M_ : Se c'è un giocatore che invidio alla Juve è proprio #dybala. Fosse meno simulatore sarebbe meglio, però...forte forte davvero. #RomaJuve - acuntrora : Paulo Dybala. Il giocatore più forte della A, in assoluto. -