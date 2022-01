Domenica In | ospiti 9 gennaio 2022

(Di domenica 9 gennaio 2022) Oggi, 9, andrà in onda una nuova puntata diIn, il contenitorele pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. L’attore Luca Argentero interverrà per presentare l’attesissima seconda stagione della fiction Doc – Nelle tue mani, prodotta da Rai Fiction e Lux Vide, e in onda su Rai1 da giovedì 13; Giovanna Civitillo, showgirl e moglie di Amadeus, si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a dare qualche anticipazione sui suoi prossimi impegni professionali; il giornalista e direttore del “Fatto quotidiano” Marco Travaglio presenterà il libro ‘Indro il ‘900’, dedicato alla figura del grande giornalista Indro Montanelli, scomparso nel 2001. A poche settimane dal Festival di ...

Seppure Mara Venier sia stata instancabile durante queste feste natalizie e sia andata sempre in onda, per la seconda puntata diIn del 2022 ha pensato a deglidavvero straordinaria.