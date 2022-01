Dionisi | «Contento dell’atteggiamento Berardi e Raspadori sono forti»

(Di domenica 9 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico del Sassuolo dopo l’Empoli Alessioha parlato a DAZN dopo Empoli-Sassuolo. Le sue parole: «La cosa più importante è stato l’atteggiamento, fin dal primo minuto. Nel primo tempo avevamo fatto tanto e concesso poco. Non è stato facile, ma siamo stati bravi a rimanere in partita in tutte le situazioni e quindi oggi citante cose positive. Dovremo confermarci alla prossima.? È bravo, di personalità e il ruolo di trequartista è nelle sue corde. L’importante è mettere lui ei suoi compagni nelle condizioni di esaltare le proprie qualità.? Si esalta perché è forte. Lui ha più libertà perché al di sopra di tutti. Dobbiamo cercarlo spesso perché p determinante. Peccato per la squalifica, ma dovremo dimostrare di essere squadra anche senza di lui». L'articolo ...

... specie nel secondo tempo, e Samele ha esordito in Serie A e sonoper lui. Non siamo certi ... ' Dobbiamo riuscire a limitare maggiormente le azioni offensive avversarie' prosegue'...... anche se lui preferirebbe la Spagna e per Kyriakopoulos del Sassuolo, che consta trovando ... Lazio : Sarri non èdella rosa, o almeno non la ritiene assolutamente completa: la società ...Allenatore: Andriy Shevchenko. RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A Allenatore: Alessio Dionisi GENOA (3-5-2): Sirigu 6,5; Vanheusden 6,5, Bani 6,5, Vasquez 6,5; Hefti 6 (64' Fares 6), Hernani 5,5 (64' Mele ...Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo il pareggio contro il Genoa: "Per me il pareggio è un bicchiere mezzo pieno, ma è un peccato non averlo riempit ...