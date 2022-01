De Sciglio | «Tirato fuori il carattere Con l’Inter serve grande Juve»

(Di domenica 9 gennaio 2022) Mattia De, difensore della, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del terzinontino Ai microfoni di Dazn, Mattia Deha parlato dopo Roma. VITTORIA – «La felicità di una vittoria per come si era messa la partita, siamo entrati alla ca**o. Abbiamoquel: il gruppo vienenelle difficoltà, ma dobbiamo dimostrarlo fin da subito. Godiamoci la vittoria che tra tre giorni c’è un’altra partita importante» .– «Quest’anno dobbiamo riuscire a mettere quella voglia e quelin tutte le partite. È l’arma in più per poter raggiungere quelle davanti». RIMONTA – «Prendere due gol uno dietro ...

Advertising

CalcioNews24 : #Juventus, #DeSciglio parla dopo il successo sulla #Roma ??? - juve_magazine : JUVENTUS - De Sciglio: 'Abbiamo tirato fuori il carattere' - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - De Sciglio: 'Abbiamo tirato fuori il carattere' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - De Sciglio: 'Abbiamo tirato fuori il carattere' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - De Sciglio: 'Abbiamo tirato fuori il carattere' -

Ultime Notizie dalla rete : Sciglio Tirato

Calcio News 24

Commenta per primo L'esterno della Juventus Mattia Deha commentato così la vittoria con la Roma: 'C'è tutta la felicità di una vittoria ... poi abbiamofuori il carattere dimostrando che ...Ecco l'intervista: DEA DAZN Cosa c'è in questi abbracci della squadra? C'è tutta la felicità di una vittoria importantissima soprattutto per com'è arrivata. Devo dire che abbiamo...Mattia De Sciglio, terzino della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN riguardo la vittoria esterna, per 3-4, contro la Roma grazie proprio ad un suo gol: "La gioia per una vittoria impo ...Il match winner di Roma-Juventus Mattia De Sciglio ha parlato a fine match raccontando le sue sensazioni. Ecco l’intervista: DE SCIGLIO A DAZN Cosa c’è in questi abbracci della squadra? C’è tutta la f ...