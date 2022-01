Covid-19 in Sicilia, quasi 13mila casi in 24 ore. Palermo più colpita (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 12.949 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore grazie a 50.910 tamponi processati, con un indice di positività che scende al 25,4% (ieri era al 27%). Il bollettino quotidiano del ministero della Salute segnala 15 decessi (ma solo cinque sono avvenuti nella giornata di ieri) e 708 guarigioni. Il numero complessivo degli attuali positivi nell'Isola aumenta di 12.226, toccando quota 111.777. Tra le province Siciliane quella con il maggiore incremento di casi tra ieri e oggi è Palermo (2.510), seguono Catania (2.265) e Messina (1.845). La pressione sugli ospedali Siciliani continua ad aumentare: ad oggi i ricoverati sono 1.261, 74 più di ieri: di questi, 138 sono in terapia intensiva. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 12.949 i nuovidi coronavirus registrati innelle ultime 24 ore grazie a 50.910 tamponi processati, con un indice di positività che scende al 25,4% (ieri era al 27%). Il bollettino quotidiano del ministero della Salute segnala 15 decessi (ma solo cinque sono avvenuti nella giornata di ieri) e 708 guarigioni. Il numero complessivo degli attuali positivi nell'Isola aumenta di 12.226, toccando quota 111.777. Tra le provincene quella con il maggiore incremento ditra ieri e oggi è(2.510), seguono Catania (2.265) e Messina (1.845). La pressione sugli ospedalini continua ad aumentare: ad oggi i ricoverati sono 1.261, 74 più di ieri: di questi, 138 sono in terapia intensiva.

