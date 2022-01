Cosa cambia da lunedì 10 gennaio 2022 per vaccinati e no-vax: le regole (Di domenica 9 gennaio 2022) Con l’entrata in vigore, lo scorso 5 gennaio, del nuovo decreto emergono alcune importanti novità per vaccinati e non vaccinati. Le nuove regole saranno attive da domani, 10 gennaio, cerchaimo di fare chiarezza. Leggi anche: Conferenza stampa Draghi lunedì 10 gennaio 2022: orario e dove seguire il discorso in diretta tv e streaming Cosa cambia da lunedì 10 gennaio A partire da domani, 10 gennaio, scatterà il lockdown per i non vaccinati. Questo vuol dire che tutte le attività sociali e ludico ricreative potranno essere effettuate solo da chi è in possesso del super green pass; la regola sarà valida sia per le attività al chiuso che per quelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 gennaio 2022) Con l’entrata in vigore, lo scorso 5, del nuovo decreto emergono alcune importanti novità pere non. Le nuovesaranno attive da domani, 10, cerchaimo di fare chiarezza. Leggi anche: Conferenza stampa Draghi10: orario e dove seguire il discorso in diretta tv e streamingda10A partire da domani, 10, scatterà il lockdown per i non. Questo vuol dire che tutte le attività sociali e ludico ricreative potranno essere effettuate solo da chi è in possesso del super green pass; la regola sarà valida sia per le attività al chiuso che per quelle ...

GiacomoSca71 : @FmMosca @Palazzo_Chigi anche se togliesse l'obbligo cosa cambia...se non si toglie gli altri obblighi per i lavora… - i_am_meli___ : @xibrosonokar ma cosa cambia non capisco? - CorriereCitta : Cosa cambia da lunedì 10 gennaio 2022 per vaccinati e no-vax: le regole - francesco_ero : Se chiudi le Scuole, devi chiudere tutto. Perché altrimenti i ragazzi si ritrovano nei locali o in giro, e cosa cam… - oliodiavvocato : @Ermy77625982 @noemiarcuri @Sara01210783 'Cambia il finale' lol che ci si mette i nomi delle 77 persone? Il pubblic… -