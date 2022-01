Corrono i contagi, attesi 400 mila al giorno. E' record di prime dosi (Di domenica 9 gennaio 2022) Di questo passo gli esperti ipotizzano che la prossima settimana si potrebbe arrivare al picco. Il decreto entrato in vigore ieri ha portato a un record di prime dosi, 65 mila in un giorno. Sono ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 9 gennaio 2022) Di questo passo gli esperti ipotizzano che la prossima settimana si potrebbe arrivare al picco. Il decreto entrato in vigore ieri ha portato a undi, 65in un. Sono ...

Testament73 : RT @Elenaforever13: Scuole chiuse, De Luca insiste: “I contagi corrono”. Il triste alibi per coprire il flop della sanità Succede votando… - Carmeli33392291 : RT @Elenaforever13: Scuole chiuse, De Luca insiste: “I contagi corrono”. Il triste alibi per coprire il flop della sanità Succede votando… - Elenaforever13 : Scuole chiuse, De Luca insiste: “I contagi corrono”. Il triste alibi per coprire il flop della sanità Succede vota… - St4tlerWaldorf : @mbx1900 Se continuiamo a contare i contagi, a terrorizzare le persone che per un raffreddore corrono al PS perché… - carlina2465 : RT @ritadallachiesa: Ma a @nzingaretti come e’ venuto in mente di riaprire le scuole lunedì, con i contagi continuamente in crescita che c… -

Coronavirus in Toscana: come si sposta comune per comune, i casi Le ospedalizzazioni però corrono insieme ai contagiati. Siamo oltre i 1100 ricoveri in Toscana . Le ... E c'è un parametro per misurare l'impatto dei casi in una città: ovvero quanti sono i contagi ...

Vaccini, corrono le prime dosi, ieri 69mila: mai così tante da ottobre La Repubblica Coronavirus in Toscana: come si sposta comune per comune, i casi Firenze, 9 gennaio 2022 - Il coronavirus corre in Toscana. Sono oltre 12mila i casi registrati domenica 9 gennaio. E sono diverse le province che presentano più di mille casi. Un alto volume di contag ...

Quali Comuni del Lazio non riapriranno le scuole il 10 gennaio dopo le vacanze di Natale Domani decine di scuole del Lazio non riapriranno dopo le vacanze di Natale. I sindaci hanno firmato ordinanze per posticipare le lezioni in presenza. Sono diversi i Comuni del Lazio in cui le scuole ...

