Coez ad Amici il 9 gennaio | cosa vedremo nel primo speciale 2022

Leggi su optimagazine

(Di domenica 9 gennaio 2022)adil 9: è lui ilospite deldi Maria De Filippi. Riapre oggi la scuola Mediaset più spiata d’Italia, riprendono le sfide verso il serale, riprendono le puntate speciali della domenica pomeriggio su Canale5. Il serale della nuova edizione didi Maria De Filippi si avvicina. I cantanti e i ballerini in gioco sono impegnati nel proteggere le rispettive maglie per non perdere il posto al banco del programma. Le sfide di canto e di ballo si fanno sempre più decisive: va infatti a delinearsi il cast che approderà alle puntate dell’ultima fase dello show.adil 9oggi ad? Per la prima puntata del nuovo anno, ...