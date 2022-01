AVANTI UN ALTRO 2022 | PAOLO BONOLIS TORNA AL TIMONE DEL CULT GAME SHOW DI CANALE 5

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 9 gennaio 2022) Da domenica 9 gennaio, tutti i giorni, alle ore 18.45, su5 al via “un!”., mattatore storico del, riper l’undicesima stagione alla guida del preserale più bizzarro della tv affiancato da Luca Laurenti. Come da tradizione, in ogni puntata, un’interminabile fila di concorrenti prova a giocarsi il tutto e per tutto per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi, in un clima di allegria e leggerezza. Presente l’affollato ‘salottino’ capitanato da Miss Claudia (Claudia Ruggeri), con persone comuni, al tempo stesso estremamente originali, che pongono ai concorrenti divertenti domande scelte in base alle proprie passioni e interessi. Tra i personaggi storici ci saranno la bonas Sara Croce, lo iettatore Franco ...