Alessia Quarto interviene dopo C’è Posta Per Te: le parole sul tradimento di Giovanni con la cugina (Di domenica 9 gennaio 2022) La vera protagonista della prima puntata di C’è Posta Per Te è stata Alessia Quarto. La giovane ha reagito all’invito del marito Giovanni (che l’ha tradita con sua cugina) con ironia e tranquillità, guadagnandosi così l’affetto dei telespettatori e molti follower, su Instagram infatti in poche ora ha raggiunto il traguardo dei 70.000 seguaci. Alessia Quarto oggi è intervenuta sui social, per ringraziare chi le ha inviato messaggi d’affetto e anche la sua famiglia che l’ha sostenuta dopo le corna. Adesso abbiamo anche la conferma che Alessia e Giovanni non sono tornati insieme. La ragazza ha anche lanciato una shade al suo ex, pubblicando una foto con suo cugino: “Siamo cugini ma non ci ... Leggi su biccy (Di domenica 9 gennaio 2022) La vera protagonista della prima puntata di C’èPer Te è stata. La giovane ha reagito all’invito del marito(che l’ha tradita con sua) con ironia e tranquillità, guadagnandosi così l’affetto dei telespettatori e molti follower, su Instagram infatti in poche ora ha raggiunto il traguardo dei 70.000 seguaci.oggi è intervenuta sui social, per ringraziare chi le ha inviato messaggi d’affetto e anche la sua famiglia che l’ha sostenutale corna. Adesso abbiamo anche la conferma chenon sono tornati insieme. La ragazza ha anche lanciato una shade al suo ex, pubblicando una foto con suo cugino: “Siamo cugini ma non ci ...

Advertising

StraNotizie : Alessia Quarto interviene dopo C’è Posta Per Te: le parole sul tradimento di Giovanni con la cugina… - BITCHYFit : Alessia Quarto interviene dopo C’è Posta Per Te: le parole sul tradimento di Giovanni con la cugina - infoitcultura : Boscoreale - C'è posta per te, la storia di Alessia Quarto. Tradita dal marito con sua cugina, conquista il pubblico - NOTIZIEWEBLIVE : C'è Posta per Te: Alessia Quarto diventa la 'queen' con 'la tiene d'oro': la vogliono sul trono di Uomini e Donne… - infoitcultura : “La mia famiglia mi ha aiutato”, Alessia Quarto si racconta dopo C’è posta per te -