«Aiuto, fatemi uscire, vuole violentarmi»: cameriera sequestrata da un cliente in una camera d'albergo a Roma (Di domenica 9 gennaio 2022) Attimi di puro terrore per la cameriera di un albergo a Termini. Un cliente della struttura l'ha segregata nella sua stanza, toccandola ovunque per, a detta sua, cercare 50 euro che era certo lei gli avesse rubato. Ma la banconota non c'era. «Quell'uomo mi ha toccato nelle parti intime, mi ha molestato e sequestrato in camera da letto», queste le parole della donna, una nigeriana che lavorava nell'albergo da qualche mese. L'uomo, un 50enne Romano, ha negato ogni accusa, affermando che voleva solo riprendersi i suoi soldi. Un problema non di facile soluzione. cameriera sequestrata a Roma: le dichiarazioni E' accaduto a Roma, in un albergo nei pressi della stazione Termini. Una situazione complicata su cui indaga la Procura per accertarsi se possano ...

